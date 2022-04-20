ربحت 10 ملايين دولار بطريقة لاتخطر على بال

المصدر: الامارات اليوم

عندما يصطدم بك شخص غريب، قد تحصل على اعتذار. لكن لاكيدرا ايدواردز حصلت على 10 ملايين دولار.

الحداثة التي تكاد لاتصدق وقعت في نوفمبر الماضي، ونشرها موقع موقع «ان بي آر»، حيث كانت إدواردز قد وضعت للتو 40 دولارًا في آلة بيع تذاكر اليانصيب في إحدى المتاجر الصغيرة في لوس أنجلوس عندما اصطدم بها «شخص وقح» كما وصفته، مما جعلها تدفع الرقم غير المناسب عن طريق الخطأ على الجهاز.

وتضيف إدواردز: «اصطدم بي الرجل، ولم يقل أي شيء وخرج من الباب». بعدها لاحظت المرأة أنها نتيجة ذلك كبست على الزر العرضي خلافا لما كانت تنويه، ما جعلها تشتري تذكرة تسمى «سكراتشرز» بقيمة 30 دولارًا، وهو ما أثار غيظها بسبب انفاق هذا المبلغ للتو على تذكرة واحدة.

ولكن بمجرد أن ركبت سيارتها، بدأت في خدش التذكرة البالغة 30 دولارًا، وأدركت على الفور أنها فازت بالجائزة الكبرى البالغة 10 ملايين دولار. وقالت السيدة «لم أصدق ذلك حقًا في البداية، لكنني ركبت الطريق السريع وواصلت النظر في (التذكرة) وكدت أصطدم بسيارات أخرى بطريقي». بعدها كما تضيف المرأة المحظوظة «توقفت، ونظرت إليها مرارًا وتكرارًا، وقمت بمسحها ضوئيًا باستخدام تطبيق خاص للتأكد، وظللت أفكر في أن هذا لا يمكن أن يكون صحيحًا».

وقالت إدواردز إنها ستستخدم أرباحها لشراء منزل وتأسيس منظمة غير ربحية.

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