5 نصائح لإنقاص الوزن في رمضان

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

يسيطر العديد من التقاليد على الموائد الرمضانية، وينعكس على النمط الغذائي الذي يتبعه صائمون في شهر رمضان المبارك. وغالباً ما تكون تلك العادات نمطاً غير صحي، يتسبب في زيادة الوزن مع انتهاء الشهر الفضيل، إضافة إلى العديد من المشكلات الصحية التي قد ترافق الصائم، كعُسر الهضم، وارتفاع السكر وغيرهما. وتالياً نصائح لصيام صحي، تقدمها الاستشارية في الصحة والتغذية من «ويلناس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي.

يُعدّ شهر رمضان المبارك فرصة ذهبية لخسارة الوزن والدهون الزائدة في الجسم، إذ إن انخفاض عدد الوجبات، والنظام الغذائي الصحي، يساعدان في تحقيق ذلك.

وأكدت الاستشارية في الصحة والتغذية، الدكتورة لمى النائلي، أن الدراسات العلمية أثبتت أن الصيام المتقطع الذي يشبه صيام رمضان، يعمل على ضبط معدل سكر الدم، وكذلك الوزن، خصوصاً في حال الالتزام بتناول الطعام والمشروبات الصحية. وتالياً تقدم الدكتورة لمى خمس نصائح يمكن في حال الالتزام أن تسهم في إنقاص الوزن خلال رمضان.

للإطلاع على ال 5 نصائح بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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