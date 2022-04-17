"يوتيوب" يحذف إعلان الكينج محمد منير والشاب خالد لهذا السبب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قرر موقع يوتيوب حذف الإعلان الذى يشارك فيه محمد منير والشاب خالد وأمير عيد ومروان موسى، وذلك بسبب سرقة لحنه من الملحن محمد رحيم.

وقال محمد رحيم: “الحمدلله رب العالمين، إدارة موقع يوتيوب تحظر إعلان أحد البنوك لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية التي تم سرقتها فيه، وسوف يتم حظر الإعلان في كل المواقع والفضائيات تباعًا الفترة المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل مع أصحاب الشأن”.

وكان الكينج محمد منير تصدر محرك بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد طرح ديو “عشان نفهم بعض” بمشاركة الشاب خالد وأمير عيد ومروان موسى.

وكان الشاب خالد أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في الغناء مع محمد منير بعد ديو “قلبي” الذي جمعه مع الفنان عمرو دياب.

يذكر أن الكينج محمد منير أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًّا فى القاهرة، وشاركه فيه الفنان أكرم حسنى وأعلن عن قيامه بكتابة أغنية جديدة له من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأثناء الحفل، صعد على خشبة المسرح الفنان أكرم حسني، ووجه التحية لـ"الكينج"، قائلا: "من علمونى عينيكى لحد باب الجمال.. ولسه الجاى أحلى وأحلى".

وأضاف: "أتشرف إنى النهاردة واقف جنب الشخص اللى أثر فى ثقافتى الموسيقية والإنسانية، اتشرفت إنى أعرف الكينج عن قرب وقد إيه هو شخص مهموم بجمهوره ووطنه وفنه، وعشان كده هو يستحق أن يكون الكينج".

وعقب منير: “كرملة ده حبيبى أصلا.. وأنا على فكرة قريب جدا عامله أغنية مفاجأة.. هو أمتعنا فى ”أبو حفيظة" بألحان له، بس المرة دى معايا".

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