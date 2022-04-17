رجل يستقل ميكروباص فيكتشف مفاجأة صادمة !

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً كشفت فيه ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين المصريين بأنه عقب استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها 4 أشخاص غير معلومين لديه، فوجئ بقيام أحدهم بتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته، واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي وإجباره على الترجل من السيارة ، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص" ، وبحوزتهم (2 قطعة سلاح أبيض – فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهم، كما اعترفوا بارتكاب واقعة سرقة أخرى (لأحد الأشخاص) والاستيلاء منه على (هاتف محمول – مبلغ مالى)، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وقيامهم بالتصرف في الهاتفين بالبيع لدى أحد الأشخاص وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته الهاتفان المستولى عليهما و3 هواتف محمولة مجهولة المصدر من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين والهاتفان.

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