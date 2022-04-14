هاجمت طاقم الطائرة..غرامة هائلة على مسافرة مشاغبة

المصدر: موقع الامارات اليوم

حصلت مسافرة اميريكة هاجمت طاقم طائرة تابعة لشركة «أميركان إيرلاينز» وحاولت فتح باب المقصورة، حسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، على غرامة قياسية.

ونقلت «سكاي نيوز» عن صحيفة«ديلي ميل»، إن إدارة الطيران الفيدرالية فرضت غرامة مالية كبيرة تناهز 82 ألف دولار على امرأة مجهولة الهوية، كانت على متن رحلة طيران من دالاس فورت وورث إلى شارلوت في يوليو الماضي.

وبدأت المشكلة حين سقطت المرأة في الممر، ثم حاولت مضيفة طيران مساعدتها، لكنها رفضت وهددت بإيذائها. وبعد مشادات كلامية، دفعتها جانبا وحاولت فتح باب المقصورة، حيث يتواجد ربان الطائرة.

وذكر شهود آنذاك أن المرأة ضربت«مرارا وتكرارا»المضيفة، الأمر الذي استدعى تدخل طاقم الطائرة لتقييدها بالأصفاد والشريط اللاصق لمنعها من الحركة خلال ما تبقى من الرحلة.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على«تيك توك»المرأة مقيدة في إحدى مقاعد الدرجة الأولى، وبعد هبوط الطائرة في شارلوت، تم نقل المرأة إلى المستشفى لتقييم حالتها الصحية، قبل إخضاعها للتحقيق.

وذكرت«ديلي ميل» أن الغرامة التي تم فرضها على الراكبة هي الأكبر حتى الآن في تاريخ إدارة الطيران الفيدرالية.

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