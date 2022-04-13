السعودية:مطالبات بكاميرات مراقبة بالفصول لتعويض غياب المعلمين

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

شيَّع المئات بالأمس جثمان الطالب «عبد الله»، ضحية المشاجرة التي وقعت في مدرسة غرناطة المتوسطة في جدة يوم الأحد.

ومع مواراة جثمانه تصاعدت مطالبات أولياء الأمور بضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول للحد من الممارسات السلبية وتعويض غياب المعلمين عن الفصول وطالب عدد من الآباء بإعلان نتائج التحقيق التي تم إجراؤها في الواقعة التي حدثت في غياب معلم الفصل.

ونشر موقع «عكاظ» أن تحقيقا فتح بهذا الشأن لا سيما أن الحصص الدراسية متتابعة في رمضان، ولا توجد فوارق في الوقت مثل بقية الشهور. وكان عدد من المسؤولين من إدارة التعليم وجمع من المعلمين والتربويين أدوا الصلاة على الطالب عبدالله الغامدي، كما نقل مدير تعليم جدة التعازي والمواساة لأسرة الطالب.

و يذكر أن شرطة جدة باشرت بلاغًا عن وقوع مشاجرة بين طالبَيْن سعوديين في مدرسة غرناطة المتوسطة ، يبلغان من العمر 15 عامًا، وتوفي أحدهما .

وكان مقطع فيديو، أظهر تماسكا بالأيدي بين الطلاب قبل أن يسقط الطالب المتوفى وحاول زملاؤه إسعافه قبل حمله نحو أحد المشرفين حيث خضع لمحاولة تنفس صناعي، فيما تم استدعاء الهلال الأحمر لكنه توفي على الفور.

ولا تزال الحادثة منظورة لدى النيابة العامة لكشف ملابساتها وتحديد أسباب الوفاة ومعرفة كافة الأطراف المتورطة.

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