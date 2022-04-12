بالصور.. المسجد الحرام يستقبل ضيوف الرحمن بنفحات الطيب والبخور

المصدر: مكة المكرمة - واس

نفحات الطيب والبخور أول ما يُستقبل به ضيوف الرحمن في المسجد الحرام حيث تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطييب البيت الحرام في هذا الشهر الفضيل على مدار الساعة بأكثر من عشرين مبخرة، ويزداد العدد إلى 60 مبخرة في العشر الأواخر.

أما تطييب الكعبة المشرّفة فتدهن بدهن العود الفاخر عند كل فرض تبدأ من الحجر الأسود فالركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرّفة.

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