مدفع شرطة دبي المتنقل في «لهباب» ليومين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد، التي درجت على العمل بها خلال شهر رمضان، تواصل القيادة العامة لشرطة دبي استخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يومياً.

وتنقسم المدافع هذا العام إلى نوعين: الأولى مدافع ثابتة تتوزّع في خمس مناطق، هي: نخلة جميرا عند منتجع أنتلانتس، والخليج التجاري عند برج خليفة، والسيف في شارع السيف، والوحيدة عند مركز سينشري التجاري، وحتا أمام جمعية الإمارات وحديقة التلة.

والنوع الثاني المدافع المتنقلة (الرحّالة)، التي تنتقل بين 11 منطقة، إذ يوجد المدفع، أمس واليوم، في منطقة لهباب عند حديقة لهباب الأولى.

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