الطفلة المعجزة.. حفظت القرآن كاملاً رغم مرضها النادر

المصدر: القاهرة - متابعات

نشرت وسائل إعلام مصرية تقارير عن الطفلة آلاء، من مدينة فرشوط بمحافظة قنا، والتي تمكنت من حفظ القرآن الكريم كاملاً رغم إصابتها بمرض نادر تسبب لها بفقد أطرافها وشعرها وظهور علامات الشيخوخة عليها وهي لم تتخطى الثلاثة عشر عاماً.

ونقل موقع "تحيا مصر" عن والد الطفلة قوله إن ابنته تعتصر ألماً ولا تقدر على الكف عن الصراخ إلا بعد أخذ عقاقير المسكنات التي وصفها لها الأطباء، لافتاً إلى أن مرضها لا علاج له داخل مصر، ويتوفر فقط في ألمانيا والولايات المتحدة، بتكلفة باهظة يعجز عن تحملها.

وأشار إلى أن "آلاء" ولدت مثل أي طفلة طبيعية، حتى أتمت قرابة العام والنصف ولاحظ عليها كثرة الصراخ غير المُبرر حتى ذهب بها إلى الأطباء واكتشف إصابتها بالمرض النادر وتوقف نموها.

وتابع أن طفلته تحلم بأن تصبح أستاذة جامعية عندما تكبر، وتعيش الأسرة على بصيص من الأمل في انتظار المساعدة لإتمام علاجها، مشيراً إلى أن الطفلة لا تقدر على النوم في كثير من الأوقات جراء شدة آلامها.

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