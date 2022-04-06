صور مخلة بالآداب بين طلبة الكويت.. جامعة الكويت تفتح تحقيقا في جريمة كبيرة

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

فتحت جامعة الكويت تحقيقا مع عضو هيئة أكاديمية بكلية الطب لعرضه موادا "مخلة بالآداب العامة"على الطلبة أثناء شرح محاضرة.

وقالت الجامعة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "وجه وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي إدارة جامعة الكويت بتشكيل لجنة تحقيق بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019".

وأكد مدير الجامعة بالإنابة بدر البديوي اتخاذ جميع الإجراءات من قبل لجنة التحقيق وإحالة من تثبت إدانتهم لمجلس تأديبي و ذلك بعد انتشار أقاويل تفيد عرض أحد أعضاء الهيئة التدريسية وهو دكتور في علم النفس مواد إباحية على طلبته والتي أثارت جدلا واسعا وانتقادات وصلت إلى قبة البرلمان حيث سأل البرلماني فايز الجمهور، سؤالا لوزير التربية حول الأمر وفقاً لما نقلته "العين الإخبارية".

وأضافت جامعة الكويت في بيانها قائلة إن التوجيه يتضمن أن "ترفع اللجنة تقريرها بالسرعة الممكنة للوزير حول حقيقة عرض دكتور في كلية الطب مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة على الطلبة أثناء شرح المحاضرة"

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