تعدد الزوجات قائم في الكونغو رغم حظره قانونياً

المصدر: بوكافو ■ أ.ف.ب

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية الكونغو الديمقراطية بقصة عن رجل تزوج ثلاث نساء دفعة واحدة، وصدقها كثر مع أنها متخيلة، إذ أن تعدد الزوجات لايزال قائماً في الدولة الإفريقية ودافع عنه دعاته رغم كونه محظوراً قانوناً.

وتناول «تقرير» لمحطة تبث عبر يوتيوب في مطلع مارس الفائت قصة شاب كونغولي ادّعت أنه أغرم بامرأة اعتقد أنّها وحيدة والديها، ولكن تبيّن في الواقع أن لها شقيقتين تشبهانها تماماً، فتزوّج النساء الثلاث.

وحظي التقرير بتعليقات عدّة من بينها ما توقع أنه «سيعاني»، أو حتى ما أبدى إعجابه به معتبراً أن «هذا الرجل قوي». وما لبث مخرج سينمائي من غوما، وهي عاصمة مقاطعة شمال كيفو (شرق)، أن أعلن أنّه مخرج الفيلم الذي يتناول تعدد الزوجات، استناداً إلى قصة حقيقية، بحسب قوله.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news