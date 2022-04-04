الصحة العالمية: 99٪ من سكان العالم يتنفسون هواء رديء الجودة

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أكدت منظمة الصحة العالمية إن جميع سكان العالم تقريبا يتنفسون هواء رديء الجودة

و دعت إلى فرض مزيد من الإجراءات لتقليل استخدام الوقود الأحفوري، الذي يؤدي لملايين الوفيات سنويا.

وقالت المنظمة إن 99 بالمائة من سكان العالم يتنفسون هواء أقل جودة، وغالبا ما يكون مليئا بجزيئات قد تخترق عمق الرئتين، وتدخل في الأوردة والشرايين، وتسبب الأمراض.

وأضافت أن منطقتي شرق البحر المتوسط وجنوب شرق آسيا هما الأسوأ فيما يتعلق بجودة الهواء، تليهما قارة إفريقيا.

وأفادت مديرة قسم البيئة وتغير المناخ والصحة بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة ماريا نيرا، بأنه "بعد النجاة من فيروس كورونا، من غير المقبول استمرار وجود سبعة ملايين حالة وفاة يمكن الوقاية منها، وخسارة عدد لا يحصى من العيش لسنوات بصحة جيدة بسبب تلوث الهواء".

وبحسب AP يذكر أن قاعدة البيانات، التي تتكون تقليديا من نوعين من الجسيمات المعروفة باسم بي إم 10، وبي إم2.5، تضمنت لأول مرة قياسات أرضية لثاني أكسيد النيتروجين وكانت أحدث نسخة من قاعدة البيانات، صدرت في عام 2018.

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