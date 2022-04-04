«الثقافة والشباب» تعلن نتائج مسح مؤشر الإمارات الوطني للقراءة 2021

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الثقافة والشباب، عبر جلسة حوارية افتراضية بعنوان «مؤشر الإمارات الوطني للقراءة.. قراءة في الأرقام والنتائج المتحققة»، نظمتها ضمن فعاليات شهر القراءة، عن نتائج مؤشر الإمارات الوطني للقراءة 2021، الذي يهدف إلى قياس واقع ممارسة القراءة بين أفراد مجتمع دولة الإمارات، ويسهم في تعزيز السياسات والخطط التنموية في مجالات القراءة والمعرفة.

وشملت عينة الدراسة أكثر من 3300 مواطن ومقيم من جميع إمارات الدولة و من 151 أديباً، وأكثر من 3000 طالب وطالبة، وأكثر من 800 معلّم وولي أمر، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وهم: مركز أبوظبي للغة العربية، وجامعة زايد، ومبادرة تحدي القراءة العربي.

وتوصل مؤشر الإمارات الوطني للقراءة 2021، إلى أن متوسط عدد الكتب المقروءة سنوياً في الإمارات بين الأدباء 10 كتب، وستة كتب بين الأفراد البالغين، فيما أشار 81.1% من الذين شملهم المسح إلى أن هناك تشجيعاً من الوالدين أو من أحدهما على القراءة منذ الطفولة، فيما تبين من الدراسة أن الوافدين من أوروبا وأميركا هم الأعلى تشجيعاً للأبناء على القراءة بنسبة 88%، يليهم الإماراتيون بنسبة 84.9%.

وفي مجال الأدب ومجتمع الأدباء، توصّل المسح إلى أنّ متوسط عدد الكتب المقروءة لغير الإماراتيين 12 كتاباً مقارنة مع تسعة للإماراتيين، وأنّ 92.1% من المشاركين أفــادوا بأنهـــــم من محبي قراءة الأدب الإماراتي، ورأى 66.2% من الأدباء أن الأدب الإماراتي يشبع ذائقة القرّاء ويلبي احتياجات المجتمع، كما رأى 80.1% منهم أن الأدب الإماراتي يعكس المشهد والحراك الثقافي والمجتمعي، وأكّد 90.1% من مجتمع الأدباء أن ترجمة الأدب الإماراتي ونقده يحفزان على قراءته.

ورأت نسبة 72.8% منهم أن حركة التأليف والنشر في الدولة قادرة على التعريف بالإنتاج الأدبي للمبدعين والتشجيع على قراءة إبداعهم، بينما تدنت نسبة الموافقين من الأدباء على سهولة الوصول إلى الأدب الإماراتي على المنصات الرقمية، حيث بلغت 54.3%.

وفي مجال عادات وميول القراءة عند الطلبة، بينت نتائج المسح أنّ متوسط عدد الكتب المقروءة سنوياً لدى الطلبة هو 12 كتاباً، وأنّ 93.9% من الطلاب أشاروا إلى أن هناك تشجيعاً من الوالدين أو من أحدهما على القراءة منذ الطفولة، كما رأى 91.2% من الطلاب أن المبادرات والمشروعات المعرفية والثقافية التي تطلقها دولة الإمارات تشجع على ممارسة القراءة، وكشف 74.8% من الطلاب أنهم يقرأون من مواقع التواصل الاجتماعي يومياً.

• 12 كتاباً، متوسط عدد الكتب المقروءة سنوياً لدى الطلبة.

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