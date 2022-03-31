تخلص من رائحة الفم الكريهة خلال ساعات الصيام

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أرجع الأطباء السبب في معاناة البعض من رائحة الفم الكريهة خلال ساعات الصيام إلى مشاكل في الأسنان كالتسوس أو التهاب اللثة.

ووفقًا لموقع «هيلثي أن» يمكن التخلص من هذه المشكلة من خلال الالتزام بالنصائح التالية :



1. تناول الخضراوات والأطعمة المفيدة في الصيام.



2. تنظيف اللسان بطريقة لطيفة مرتين في اليوم بعد الإفطار.



3. شرب كمية كافية من الماء لمنح جسمك الرطوبة المطلوبة طيلة ساعات الصيام.



4. تطبيق وصفة صودا الخبز مع قشر الليمون والملح، وتنظيف الأسنان بها



5. استخدام الخيط الطبي أو السواك في نهار رمضان، للتخلص من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان.



6. الابتعاد عن الحلويات والأطعمة المليئة بالسكر قبل ساعات الصيام.



7. التقليل قدر الإمكان من الأطعمة ذات الروائح النفاذة سواء على الإفطار أو السحور.



8. الاعتماد على البقدونس قبل بدء الصيام لأنهه معقم طبيعي للفم.



9. استخدام غسول المضمضة للتخلص من البكتيريا المتواجدة في الفم بعد السحور .



10. تناول ملعقة صغيرة من العسل قبل ساعة من بدء الصيام لتجنب رائحة الفم الكريهة.

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