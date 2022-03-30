أول ظهور للملكة إليزابيث منذ أشهر

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

بعد إلغاء التزامات عدة في الأشهر الأخيرة، لأسباب صحية، حضرت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، أمس، حفل تأبين زوجها الراحل الأمير فيليب. وقامت الملكة، التي تحتفل بعيد ميلادها الـ96 في أبريل، بتقليص جدول نشاطاتها بشكل كبير، بعد دخولها المستشفى لليلة واحدة في أكتوبر، لإجراء فحوص لم يُكشف عن طبيعتها. ومنذ بداية تفشي الوباء، انتقلت إلى قصر وندسور على بعد نحو 40 كيلومتراً من لندن، وهي تتنقل الآن بصعوبة.

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