مطـــعـــــم «بـــيــــش» أول برنش مسائي «تركـي» في فندق شيراتون مـول الإمارات

المصدر: الإمارات اليوم

أطلق مطعم «بيش» بفندق شيراتون مول الإمارات، أول برنش تمّ جلبه حصرياً من تركيا. حيث يستمتع الضيوف بأمسية استثنائية تُمثّل نُسخة طبق الأصل من شارع ميدان تقسيم الشهير، في إسطنبول. ويتضمّن البرنش وليمة تركية تقليدية جنباً إلى جنب مع العروض الترفيهية الحيّة، البازار التركي وحضور فناني البورتريه المحترفين.

ويدعو المطعم الضيوف للاستمتاع بأمسية لا مثيل لها مع الأصدقاء وأفراد العائلة دون الحاجة للسفر إلى إسطنبول، وستكون الفرصة مُتاحة لتذوق أشهى أطباق بيش التركية الغنية بالنكهات المُتميّزة لمجموعة واسعة من ألذّ أطباق المُقبلات التركية، والسلطات والمشاوي.

سيستمتع الضيوف أيضاً بالمشروبات التركية مع مجموعة مُختارة من أفضل الكوكتيلات المصحوبة بالترفيه التركي الحيّ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news