القبض على مشتبه فيه بقتل سيدتين في مدرسة بالسويد

المصدر: كوبنهاغن ■ د.ب.أ

قالت الشرطة السويدية، أمس، إن الشخص الذي تم احتجازه لصلته بهجوم أودى بحياة سيدتين في مدرسة ثانوية بمدينة مالمو بجنوب السويد، تم القبض عليه خلال 10 دقائق من الاتصال بالشرطة.

وقالت رئيسة الشرطة المحلية، بيترا ستينكولا، إن رجال الشرطة عثروا على المشتبه فيه وسيدتين كانتا مصابتين بإصابات خطرة أدت إلى وفاتهما، ويراوح عمرهما بين 50 و60 عاماً، في الطابق الثالث من مبنى المدرسة. وتم إبلاغ الشرطة أول من أمس الساعة 510 بالتوقيت المحلي، وتم احتجاز الطالب المشتبه فيه (18 عاماً) الساعة 522 بالتوقيت المحلي. وتم احتجاز الطالب للاشتباه في قيامه بقتل السيدتين. ولم تتمكن ستينكولا من القول ما إذا كانت هناك صلة بين المشتبه فيه والضحيتين. وأعربت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، عن صدمتها لوقوع هذا الهجوم.

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