مصر.. لم يحضر "صاصا" و"عنبه" فتحول حفل تخرج طلابي إلى قتال شوارع (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهد حفل تخرج كلية التجارة بجامعة حلوان دفعة 2022 في مصر، والذي أقيم بإحدى حدائق التجمع الأول، حالة من الفوضى وعدم النظام، حيث نشبت مشاجرة عنيفة بين طلاب الكلية والشركة المنظمة للحفل تخلله الاعتداء عليهم بالشوم.

جاء ذلك بعد اتهام الطلاب للشركة، بارتكابها جريمة نصب واحتيال بحقهم، حيث دفعوا لها مبلغًا يقدر بمليون جنيه مقابل تنظيم الحفل، وحضور مطربي المهرجانات عصام صاصا، وعنبة، وأدهم سليمان، ليفاجأ الطلاب بعدم حضور أي من المطربين المتفق عليهم، والاكتفاء بتشغيل الدي جي فقط.

وقال الطالب أحمد محمد، أحد الطلاب المشاركين بالحفل، في بث مباشر مع القاهرة 24، والذي تعرض لواقعة اعتداء من منظمي الحفل وفق قوله: "نسقنا مع إحدى الشركات على إقامة الحفل بإحدى حدائق التجمع الأول الكبرى، ووقعنا بنود في التعاقدات تنص على حضور مطربي المهرجانات الشعبية عنبة وعصام صاصا، وأدهم سليمان لإحياء الحفل".

وعن يوم الحفل الذي تحول إلى معارك ومشاجرات قال: "بدأنا الحفل ومضت أكثر من 5 ساعات، ولم يحضر أي من مطربي المهرجانات إلى المنصة، الأمر الذي سبب حالة من الغضب بين الطلاب، ودفعهم لتراشق زجاجات المياه الفارغة على المنصة، وذلك بعد شعورهم بأنهم تعرضوا لواقعة نصب كبرى، من قبل الشركة المنظمة للحفل".

وتابع الطالب، أن هناك عدة اتفاقات مع الشركة المنظمة لحفل الفان داي لم يتم تنفيذها، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة على مبلغ مالي محدد لكل طالب لإحياء الحفل.

وذكر أنه حرر محضر نصب واعتداء ضد أصحاب الشركة المنظمة للحفل، بقسم شرطة التجمع أول بالقاهرة.

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