محمد بن راشد: أمي أرق وأرفق إنسانة في حياتي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأمهات، بمناسبة عيد الأم.

وقال سموّه في تغريدة على «تويتر»: «إن أمي أرق وأرفق إنسانة في حياتي». وأضاف: «لطيفة في اللغة: المرأة الناعمة.. الرقيقة.. الرفيقة.. النادرة.. لطيفة في الحياة: هي أمي.. أجمل.. وأنعم.. وأرق.. وأرفق إنسانة في حياتي.. كل ابن يتحدث عن السلام والسكينة في وجه أمه.. لكن أمي كانت كلها سلاماً وسكينة.. مازلت أشعر بفقدها حتى بعد 40 عاماً». ونشر سموّه مقطع فيديو جاء فيه: «اسمها: لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان.. كانت تعدُّ فطوري كل يوم قبل ذهابي إلى المدرسة. في الطريق كنتُ أقسمه نصفين، لي النصف ولمهرة كنت أحبُّها النصف الآخر. علمَت أمي أن فطوري كان يُقسَم على اثنين، فزادته إلى ضعفين. اعتقدتُ أن هذا الأمر صدفة، حتى أدركتُ بعد أن كبرتُ أنها كانت تراقبني، وتعرف أن الفطور لا يكفيني.

هكذا هي الأم، لا تشبع حتى ترانا نأكل، ولا ترتاح إلا بعد أن ننام، ولا تفرح إلا إذا زالت عنا الأحزان».

نائب رئيس الدولة:

• «كل ابن يتحدث عن السلام والسكينة في وجه أمه.. لكن أمي كانت كلها سلاماً وسكينة».

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