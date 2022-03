أشعة فحص الأمتعة في المطار تكشف شيئاً غير عادي في حقيبة ضابط كبير

ترك ضابط كبير نشطاء موقع "تويتر" في الهند في انقسام بسبب تغريدة غريبة له، حيث قام آرون بوثرا، وهو ضابط برتبة كبيرة في الشرطة الهندية، بكتابة تغريدة مرفق بها صورة لحقيبة سفره يوم الأربعاء (16 مارس).

والتقطت الصورة في مطار جايبور بولاية راجاستان الهندية عندما طلب مسؤولو الأمن من الضابط فتح حقائبه لتفتيش شيء غير عادي.

وربما لن يتمكن أي أحد من تخمين ما وجده ضباط أمن المطار داخل حقيبته، حيث فوجئ ضباط الأمن في مطار جايبور عندما فتحوا الحقيبة واكتشفوا أنها مليئة بالبازلاء الخضراء الطازجة.

وفقًا لضابط الشرطة الهندية آرون بوثرا، اشترى البازلاء بسعر 40 روبية للكيلوغرام.

وكتب على "تويتر": "طلب موظفو الأمن في مطار جايبور فتح حقيبة يدي"، وتشير الصورة المرفقة مع التغريدة إلى أن حقيبة السفر ممتلئة بالبازلاء.

لم يستطع مستخدمو "تويتر" التوقف عن الضحك على المنشور وغمروا الردود برموز تعبيرية ضاحكة، حيث تلقى المنشور عدداً كبيراً من الإعجابات وإعادة التغريد.

وعلق مستخدمو "تويتر" أيضًا بتعابير ونكات مرحة مستوحاة من البازلاء.

Security staff at Jaipur airport asked to open my handbag 😐 pic.twitter.com/kxJUB5S3HZ