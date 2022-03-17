بعد قصة حب بين طالبة الماجيستير وسائق" التوكتوك".. مزق جسدها قبل جلسة الطلاق

المصدر: إعداد: سمير سعيد

قبل أيام من تقديم التماس طلاق الزوجين للاستماع إلى المحكمة، قام زوج بالاعتداء على زوجته ومزق جسدها بسلاح أبيض في منطقة جاداج في ولاية كارناتاكا الهندية.

المرأة في المستشفى تصارع الآن من أجل البقاء على قيد الحياة. في غضون ذلك، تم القبض على الزوج.

وووفقاً لما تم تداولة في الصحافة الهندية، تزوج الزوجان في عام 2018 وأنجبا طفلًا يبلغ من العمر عامين، بعد أن وقعا في الحب عندما التحقت "أبورفا" ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال في جامعة كارناتاكا، بينما كان إجاز يعمل كسائق للريكاشة (توكتوك) في المنطقة التي تعيش فيها.

وقبل ستة أشهر فقط، علمت أبورفا بزواج إجاز الأول وبدأ الاثنان في جدال حوله.

أخيرًا، تقدمت أبورفا بطلب الطلاق وتم تحديد موعد الجلسة الجمعة الماضية.

وقبل الجلسة قام الزوج إجاز بالاعتداء عليها، قبل يومين من جلسة المحكمة.

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