بعد ارتفاع أسعار الوقود.. موظف يذهب إلى عمله بالحصان (فيديو)

كان الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا قاسيًا على الكثير منا، حيث فقد الكثيرون وظائفهم وأعمالهم بينما كافح الكثيرون لإطعام أسرهم.

في هذا السياق، قال شيخ يوسف، وهو رجل من ولاية ماهاراشترا الهندية، إنه أُجبر على شراء حصان أثناء الإغلاق وسط ارتفاع أسعار الوقود.

ووفقاً لمواقع هندية تداولت قصته، فإن يوسف يعمل مساعداً في مختبر في كلية في ولاية ماهاراشترا، وقال إن تكلفة الانتقال بدراجته البخارية أو بوسائل النقل العام أصبحت مكلفة للغاية، حيث ارتفعت أسعار البنزين. بعد ذلك، كان لديه خيار واحد - شراء حصان للتنقل.

وأضاف يوسف إنه اشترى الحصان مقابل 40 ألف روبية (526 دولار أميركي) وما زال ينتقل للعمل عليه. حتى أنه أطلق على حصانه اسم "جيجار".

"اشتريته أثناء الإغلاق. الحصان كوسيلة نقل خيار ممكن" وسط ارتفاع أسعار الوقود.

"أعمل كمساعد مختبر في كلية، وحتى اليوم، أستخدم حصاني للتنقل. وأحافظ على لياقته وصحته".

في غضون ذلك، أكد وزير الاتحاد للبترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينغ بوري، يوم الثلاثاء أنه لن يكون هناك نقص في النفط الخام في البلاد وسط الحرب الروسية الأوكرانية. وأضاف "أؤكد لكم جميعًا أنه لن يكون هناك نقص في النفط الخام.

