8 استخدامات مفيدة لزيت جوز الهند

المصدر: ترجمة: آمنة القحطاني

يعد زيت جوز الهند منتج طبيعي ذو استخدامات متعددة و فوائد كثيرة

إليك 8 استخدامات مفيدة لهذا الزيت وفقا لموقع اكسبرس

الطبخ

قد يكون زيت جوز الهند معروفا باستخدامه الشائع في الطهي كدهون.

وفقا ل Holland and Barrett: "زيت جوز الهند العضوي مثالي للطهي بدرجات حرارة عالية جدا بسبب محتواه العالي من الدهون المشبعة.”

هذا الزيت مليء بالأحماض الدهنية الضرورية لعمل جسمك و هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن استهلاك زيت جوز الهند قد يحسن أيضا الوظيفة الإدراكية والتمثيل

الغذائي وصحة الشعر والجلد لكن يوصى بالحد من الكمية التي تستخدمها للطهي لأن زيت جوز الهند غني جدا بالسعرات الحرارية ."

الترطيب

بسبب احتوائه على الدهون ، يعد زيت جوز الهند مرطبا رائعا ويمكن أن يساعد في تهدئة البشرة الجافة خاصة في فصل الشتاء كما يستخدم لترطيب القدمين بعد فترات

طويلة من التمرين عندما تكون متشققة .

إزالة الملصقات اللاصقة

يعاني الكثير منا من بعض البقايا اللزجة على الأسطح البلاستيكية أو محاولة سحب ملصق

و يعد استخدام زيت جوز الهند حلا لهذه الحالات حيث ينصح بوضعه بسخاء باستخدام كرة قطنية على المنطقة و التأكد من تشبع المنطقة اللزجة بأكملها و تركها لمدة 15

دقيقة تقريبا و بعدها ، يمكنك إزالة الملصق دون عناء.



تنظيف أدوات المطبخ

يعد زيت جوز الهند منتج عملي للغاية للاستخدام في جميع أنحاء المطبخ و خاصة لتنظيف أدوات المطبخ حيث ينصح بفرك كمية صغيرة من زيت جوز الهند بحركة دائرية

على سطح الثلاجة أو الفرن ثم إزالة أي زيت زائد بقطعة قماش جافة.

مزيل للمكياج

يمكن أن تسبب بعض منتجات مزيل المكياج والمناديل المبللة تهيجا للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

يعد زيت جوز الهند هو البديل المثالي ، مما حيث يساعد على تفتيت المواد المقاومة للماء المستخدمة في بعض ظلال العيون والماسكارا و إزالتها بفاعلية .

حماية الأظافر

تظهر بعض الدراسات أن زيت جوز الهند يمكن أن يمنع أيضا عدوى الأظافر الفطرية من الانتشار.

يشرح هولاند وباريت: "في دراسة أجريت عام 2015 ، نشرت في الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة "أفاد الباحثون أن زيت جوز الهند له تأثير مضاد للفطريات ، وأن إطعام

الفئران نظاما غذائيا غنيا بزيت جوز الهند قلل من حجم سكان المبيضات في أحشائها".

نمو الشعر

على الرغم من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات إلا أن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن زيت جوز الهند قد يشجع الشعر على النمو وذلك لأنه يمكن أن

يحمي الشعر و يزيد من قوته و بالتالي كلما كان أقوى كلما زاد احتمال نموه.

هناك العديد من الطرق للعناية بشعرك بزيت الجوز ولكن إحدى هذه الطرق هي استخدامه كعلاج مسبق للغسيل بوضع الزيت في الأجزاء الوسطى وأطراف الشعر لمدة

نصف ساعة ثم غسله بالشامبو كالمعتاد.

كما يمكنك تقليل التجعد وفك تشابك الشعر باستخدام زيت جوز الهند كبلسم بعد غسل الشعر بالشامبو .

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