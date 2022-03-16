فاطمة بنت مبارك: أطفال الإمارات الأحباء أنتم بأعيننا

المصدر: أبوظبي ■ وام

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أطفال الإمارات بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، الذي تم الإعلان عنه عام 2018، على أن يكون الاحتفال به يوم 15 مارس من كل عام، داعيةً الله عز وجل أن يبارك فيهم، ويجعلهم ذخراً للوطن.

وقالت سموها: «أبنائي وبناتي.. أطفالنا الأحباء.. نوابغ المستقبل ومصدر قوة وطننا الغالي.. أنتم بأعيننا.. كنتم ومازلتم مصدر اهتمامنا.. سنبقى عوناً وسنداً لأحلامكم، وسنبذل كل ما بوسعنا لترسيخ أعلى القيم والمفاهيم والممارسات الصحية الآمنة والمحفزة لكم جسدياً ونفسياً واجتماعياً، في بيئة صحية ومستدامة، تحتضن حقكم في البقاء والنماء، وتدعم مواهبكم.. بمناسبة يوم الطفل الإماراتي.. كل عام وأنتم الأمل وطريقنا لاستئناف الحضارة».

«أم الإمارات»:

• سنبذل كل ما بوسعنا لترسيخ أعلى القيم والممارسات الصحية الآمنة والمحفزة لكم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news