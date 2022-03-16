«شاشة» تحوّل «الجادة» إلى مسرح حافل بإبداعات فن الأنمي

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

نجحت فعالية «شاشة» التي نظمتها مؤسسة (فن) لدعم الفن الإعلامي للأطفال والشباب، في تحويل (الجادة) في الشارقة إلى مسرح حافل بإبداعات فن الأنمي والأنشطة الترفيهية والتعليميّة، حيث رافقت زوارها على مدار ثلاثة أيام في سلسلة من عروض موسيقية وسينمائية ومسابقات ومعارض فنية وورش للعمل التفاعلية.

وتضمنت الفعالية، أكشاكاً لبيع الأعمال الفنية المستوحاة من الثقافة اليابانية إلى جانب عروض مصارعة السومو اليابانية، إضافة إلى ركن مخصص لصور الرسوم المتحركة والكوميكس، وأكشاك الألعاب، كما أتيح للزوار فرصة التقاط صور أشهر شخصيات الكوميكس والأنمي.

وقدم الفنان الإماراتي محمد الشيباني في اليوم الختام للفعالية ورشة عمل بعنوان «أساسيات الرسوم الهزلية»، تعرف خلالها المشاركون على ما يسمى «طريقة النموذج»، التي طوّرها رسام الكوميكس العالمي هوارد جاكوب، ويتم فيها تحديد تقنية إعداد وتخطيط الصفحة لرواية القصة. واستفاد رسامو الأنمي من أربع ورش عمل إضافية للمبتدئين حول أساسيات فن الأنمي والمانغا الياباني في اليوم الختامي لفعالية «شاشة» 2022.

وارتدى المشاركون في «مسابقة كوزبلاي» أزياء شخصياتهم المفضلة من أفلام ومسلسلات الأنمي والمانغا وأفلام الخيال العلمي والأبطال الخارقين، مثل شخصية سابو من مسلسل «ون بيس»، وشخصيّة كاوناشي من فيلم «سبيريتد أواي»، وهاري بوتر، وأليس في بلاد العجائب، وغيرها من الشخصيات، حيث أطلق المتسابقون العنان لمخيلتهم الإبداعية في تصميم أزياء شخصياتهم المحببة، ليتحول مسرح الفعالية إلى عالم من شخصيات الأنمي والمانغا بأزياء عجائبية وتسريحات شعر ملونة بألوان الطيف، والرداءات والإكسسوارات الجميلة.

وفاز محمد هارون بالمركز الأول، والمركز الثاني حصل عليه عبدالرحمن أشرف، بجائزة «مسابقة كوزبلاي» في اليوم الختامي من فعالية «شاشة» 2022.

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