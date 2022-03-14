عودة مهرجان أيام المسرح للشباب في الكويت بعد توقف عامين

المصدر: وكالات

بعد توقفه لمدة عامين بسبب جائحة فيروس كورونا عاد مهرجان أيام المسرح للشباب في دورته الثالثة عشرة مساء الأمس مع احتفاء خاص بالفنان الكويتي الراحل خالد النفيسي.

يضم المهرجان الذي تنظمه الهيئة العامة للشباب خمسة عروض مسرحية كويتية شبابية تعرض جميعها على مسرح الدسمة تستمر حتى 20 مارس.

وقال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى في كلمته بحفل الافتتاح إن هذا المهرجان يعتبر أحد أهم الفعاليات الشبابية الثقافية والفنية التي تحظى باهتمام كبير على المستويين المحلي والعربي.



والعروض المتنافسة على جوائز المهرجان هي (أناركيا) لفرقة مسرح الخليج و(صالحه) لفرقة المسرح الكويتي و(وميض) لفرقة تريند المسرحية و(ذاكرة صفراء) لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية و(قبر ولكن) لفرقة المسرح الشعبي.



وتتكون لجنة التحكيم من أستاذ النقد المسرحي علي حيدر رئيسا وعضوية الفنان خالد أمين وأستاذ التمثيل والإخراج أيمن الخشاب والفنانة هيا عبدالسلام والسينوغرافي فيصل العبيد.



وقال مدير عام الهيئة العامة للشباب مشعل الشاهين الربيع إن الهيئة تتطلع لإبداعات الشباب في هذا المهرجان بعد توقف عامين بسبب ظروف الجائحة.

وأضاف "من خلال الفن ومن خلال الأدب ومن خلال القصة تستطيع إحداث التغيير وتمكين المجتمعات وتعالج الأمور التي نعاني منها في مجتمعاتنا".



وتابع قائلا "الفن الكويتي متميز بالمنطقة بإمكانياته وإبداعاته وبالإرث الكبير الذي حققه على مدى السنين، ونحن اليوم في الهيئة العامة للشباب دورنا أن ندعم ونجهز جيلا ثانيا وثالثا للشباب والشابات المبدعين في المجال الفني والمجال المسرحي".



تتنافس الفرق المشاركة على 13 جائزة مالية يقدمها المهرجان وستحمل الجائزة الكبرى اسم الممثل الكويتي الراحل خالد النفيسي تقديرا لعطائه الفني.



وقال الربيع إن الكويت والخليج والعالم العربي "فقدوا هامة (برحيل الفنان النفيسي).. الذي ترك بصمة كبيرة على المستوى الفني العربي".



وأضاف "أعتقد هذا أقل ما يمكن أن نقدمه بحق شخصية من هذا النوع.. خالد النفيسي لا شك أنه شكل شخصياتنا جميعا وتعملنا منه الكثير وما زلنا حتى اليوم نردد عباراته والأغاني التي غناها، نتمنى أن نجد خالد جديد".



ولم يتم دعوة أي ضيوف من خارج الكويت بسبب ضيق الوقت وظروف الجائحة فيما ستبث عروض المهرجان مباشرة عبر موقع يوتيوب وأيضا على حساب الهيئة العامة للشباب على إنستجرام.



تصاحب العروض المسرحية ورش عمل وحلقات نقاشية وندوات تتناول موضوعات منها مرور أربعين عاما على تأسيس مسرح الشباب بالكويت، ودور الابداع الشبابي في القصة والرسم، وموضوعات أخرى مثل المبادر المحترف ومشروع المسرح الجوال ومشروع

حكاية موسيقى كما سيتم عقد ندوة للجنة التحكيم حول اختيار وتقييم العروض.

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