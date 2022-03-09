يذبح شقيقته ويمزق جسد ابنتها في "شارع الهرم"

المصدر: مروة سليم - دبي

أقدم سائق على ذبح شقيقته بـ"بلطة" في شارع الهرم بمحافظة الجيزة وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الجاني يعمل سائق انهال على رقبة شقيقته لتسقط جثة هامدة وتفارق الحياة، وأصيبت نجلتها التي تدخلت في محاولة لإنقاذها.

وأفادت التحريات أن المتهم سبق التعدي على المجني عليهما أكثر من مرة.

وتلقى قسم الهرم، إخطارا يفيد بذبح ربة منزل 48 سنة، لقيت مصرعها في الحال، على يد شقيقها 32 عاماً، يعاني من مرض نفسي، وإصابة نجلتها 20 سنة بعد محاولتها لإنقاذ والدتها، بجرح أعلى القدم اليمنى والفخذ وجروح متفرقة بفروة الرأس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news