يربى 120 عنكبوتا في غرفة نومه.. صور

المصدر: ترجمة مروة سليم

قرر بريطاني العيش مع 120 عنكبوتاً في غرفة نومه الخاصة بمنزله وذلك كما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن آرون فينيكس 34 عاماً، بدأ في الإنجذاب إلى تربية العناكب عندما كان طفلاً وحصل على أول عنكبوت عندما كان مراهقاً.

وفي صيف عام 2021، جمع آرون 120 عناكباً. بعد أن تم تشخيصه بمرض الاضطراب ثنائي القطب إلى جانب معاناته من الاكتئاب قبل عام، حيث اقترح المعالجون عليه أن يمارس هوايته المفضلة وهى تربية العناكب، لذلك قرر آرون تربية عدد قليل من العناكب، حيث قال عندما سألني المعالج عما إذا كان هناك أي نشاط أستمتع به و يساعد في تشتيت ذهني عن الأشياء الأخرى، جاءتني الفكرة على الفور وفي البداية، كان زوجتي وبناتها خائفين بعض الشيء، لكنهم رأوا التأثير الإيجابي الذي أحدثه عليّ على الفور وأصبحوا داعمين".

ووالآن يعيش مع زوجته جو، البالغة من العمر 45 عاماً، وابنتيها دانون، 18 عاما، وليلي، 14 عاما.

وتحدث " آرون"، الذي يعمل مقاول لإزالة المنازل، عن حبه لتربية العناكب، حيث قال: "إنهم شغفي وهوسي، أياً كان ما تريد تسميته.. أحرص على الجلوس أمامهم بالساعات لمشاهدتهم، ولهم تأثير مذهل علي ولن أتخلى أبدا عن امتلاكهم".

وعن ردود أفعال الناس عن تربيته للعناكب، قال:"ردود أفعال الناس عندما أقول لهم خيالية .. لا يمكنهم تصديق ذلك! على الرغم أنهم لا يمثلون خطرا على أحد..لا أستطيع أن أتوقع أن يراها الجميع بالطريقة التي أراها، لكني أتمنى أن يفتح الناس عقولهم أمام هذه المخلوقات الجميلة".

الصور نقلاً عن المصدر

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