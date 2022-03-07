تفادي 85% من بتر القدم السكري بتقنيات مبتكرة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حذر أطباء ومتخصصون من تزايد حالات بتر «القدم السكري» عالمياً، والتي تقدر بعشرات الحالات كل دقيقة، مؤكدين أنه يمكن تفادي بتر «القدم السكري» بنسبة 85%، من خلال تدريب المتخصصين والاعتماد على التقنيات والمطهرات المبتكرة. وأوضحوا خلال المؤتمر الدولي للعناية بالجروح بأبوظبي أن السبب في تزايد حالات البتر هو إهمال تقرحات القدم، وغياب التوعية بخطورة هذه التقرحات، إضافة إلى عدم الاعتماد على التقنيات الحديثة لعلاج الجروح.

وأوصى المؤتمر، الأطباء بالتركيز على عمليات التطهير المبكر بالتقنيات الحديثة التي تسهم في التئام الجروح وعلاج التقرحات.

وعرض المؤتمر تقنية (الديرماسين) وهي تقنية مبتكرة مصنوعة من الماء المؤكسد، تستخدم لعلاج التقرحات السريرية وعلاج «القدم السكري» وعلاج الجروح، وتقليل عمليات بتر الأطراف.

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