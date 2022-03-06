تفاصيل ضبط مرتكب "مذبحة العارضية" بالكويت.. راح ضحيتها رجل وزوجته وابنته نحراً وطعناً

المصدر: الكويت - متابعات

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أن رجال قطاع الأمن الجنائي تمكنوا من ضبط مرتكب جريمة القتل البشعة وهو من جنسية هندية والتي هزت الشارع الكويتي وراح ضحيتها 3 أشخاص من أسرة واحدة، حيث تم العثور عليهم مقتولين في أماكن متفرقة داخل منزلهم.

وكانت جريمة القتل البشعة التي شهدتها منطقة العارضية راح ضحيتها مواطن كويتي وزوجته وابنته نحراً وطعناً.

وقالت الإدارة في بيان حول تفاصيل الواقعة إنه تم تشكيل فريق بحث على الفور من قبل إدارة مباحث محافظة الفروانية بعد ورود البلاغ، وبالاطلاع على كاميرات المراقبة للمنازل المجاورة لمكان الواقعة، تبين دخول شخص مجهول الهوية إلى منزل المجني عليهم، وبتكثيف التحريات حوله تم التوصل إلى هويته وعمل كمين محكم له وتم ضبطه في منطقة الصليبية واتضح أنه من الجنسية الهندية وأفاد أنه بيوم الواقعة قام بالتوجه الى منزل المجني عليهم وذلك لأخذ مبلغ مالي يطالبهم به، وأحضر معه كيسا به ملابس بديلة بقصد تغييرها، مما يؤكد إصراره على ارتكاب الجريمة.

وأشارت الإدارة إلى أن المتهم أفاد بأنه قام بتفتيش المنزل بعد ارتكاب الجريمة وعثر على مبلغ مالي وقدره 300 د.ك ومصوغات ذهبية قام بسرقتها وبيعها، وتم العثور على كافة الفواتير الخاصة ببيع الذهب.

وأكدت الإدارة أنه تم تسجيل قضية بحقه جنايات العارضية "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" تحت رقم 2022/11 واحالته الى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، وفق ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

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