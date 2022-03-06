هاني شاكر في تحذير شديد اللهجة لعمر كمال: "متهزرش معايا"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

في تطور جديد لأزمة مطربي المهرجانات مع نقابة الموسيقيين، أكد الفنان هاني شاكر في تصريحات صحافية على هامش مشاركته وغنائه في حفل افتتاح "مهرجان دندرة للموسيقى والغناء" في قنا، أنه لا يسمح لأي من مطربي المهرجانات بذكر اسمه خلال أحاديثه.

ووجّه شاكر رسالة شديدة اللهجة الى المطرب عمر كمال قائلاً: "متهزرش معايا ولا تتحدث عني وتذكر اسمي". وأضاف أنه فخور بالغناء والمشاركة في المهرجان بحضور أهالي قنا، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

وأكد نقيب الموسيقيين أن الجمهور القنّاوي يحافظ على تراثه الفني والأثري، لافتاً إلى أنه يشعر بالخوف عند لقاء الجمهور وكأنها المرة الأولى التي يقف فيها على خشبة المسرح.

وكان الفنان هاني شاكر قد قرر بإجماع مجلس النقابة إيقاف المطرب عمر كمال عن الغناء، وعدم منحه أي تصاريح جديدة بالغناء لحين التحقيق معه على خلفية ما ذكره في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"، بعدما قال له أحد المتابعين "هاني شاكر هيمرجحك"، ليردّ عمر كمال عليه قائلاً: "هاني شاكر بيمرجح اللي يغلط".

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