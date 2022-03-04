خبيرة روسية: يمكن تأجيل عملية التجميل الأولى أكثر من عشر سنوات !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت الدكتورة ناتاليا ماتوروفا، رئيسة الجمعية الروسية لجراحي التجميل، أنه كان يوصى سابقا بإجراء أول عملية تجميل في عمر 47 عاما لكنه يمكن الآن تأجيلها لعدة سنوات أخرى..

وأضافت الخبيرة، في حديث بالمركز الصحفي لوكالة "روسيا سيغودنيا" إلى أنه بالنظر لتطور تقنيات التجميل تم تأجيل عملية التجميل الأولى لأكثر من عشر سنوات.

وشرحت ماتوروفا "عندما كنت طبيبة مقيمة، كان أساتذتنا يقولون إن عملية التجميل الكلاسيكية الأولى يجب أن تجرى في عمر 47 عاما، وبعكسه تكون الفرصة قد فاتت. لذلك من الأفضل عمل كل شيء في وقته. ولكن الآن بفضل متخصصين ماهرين يتعاملون بجدارة وفن مع مشكلات البشرة وتطور تقنيات ومستحضرات التجميل وطرق العناية بالبشرة، تم تأجيل هذه العملية لأكثر من 10 سنوات أخرى" حسب "روسيا اليوم".

وختمت الخبيرة الروسية بالقول "من أجل أن تحتفظ المرأة بجمالها، عليها ألا تنسى الاعتناء ببشرتها يوميا وأن تراجع خبير التجميل وتمارس الرياضة وتتبع نظاما غذائيا صحيا وصحيحا، وعليها التخلص من الأفكار الحزينة والشجون. والنظر إلى العالم بمحبة".

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