المصري كابونجا "أقوى رجل في العالم".. يسحب قطار مترو أنفاق وزنه 280 طناً (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نجح البطل والمصارع المصري أشرف "كابونجا"، المصنف عالميًّا أقوى رجل في العالم بشهادة موسوعة "جينيس"، في سحب المترو، في إحدى الورش التابعة لهيئة مترو الأنفاق بشبرا، أمس، والذي يبلغ وزنه 280 طناً.

قام كابونجا بالحضور أمام الإعلام وأمامه مترو مكون من 8 عربات بوزن يقارب الـ280 طنا ليحطم الرقم القياسي الماليزي والذى سجل بقيام أحد الأشخاص بسحب 260 طنا، وبالفعل وسط تغطية إعلامية كبيرة وهتافات وصراخ كابونجا ينجح في شد المترو أمام هتاف وتكبيرات الجميع.

لم يتوقف طموح كابونجا عند هذا الحد بل وقف بعد سحبه المترو، وأعلن عن حلمه القادم وهو سحب طائرة.

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