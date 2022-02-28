بـازار - Bazaar أجــواء حيويــــة من بيروت إلى دبـي

المصدر: الإمارات اليوم

يقدم BAZAAR تجربة غنية يلتقي فيها مزيج متنوّع من الموسيقى وتتميز بالديكورات المبهرة والعروض المذهلة.

ويسود مزيج من التأثيرات الكلاسيكية مع لمسة من المرح على المساحة وصولاً إلى القسم الرئيس المفتوح على السطح -والذي يتميز بتصميم جريء وأخاذ، من الأقمشة باللون البنفسجي التي تميز الديكور الداخلي إلى لافتات النيون الضخمة.

يحافظ BAZAAR على روحه الأصلية التي اشتهر بها منذ بدايته في مدينة بيروت، ويقدم مجموعة من العروض الشيقة ذات الطابع الخاص بما في ذلك تجربة العشاء الرائعة.

وتتميز قائمة الطعام الحافلة بالأطباق بتنوّعها الثقافي بدءاً بالمقبلات اليونانية مثل Tzatziki وسلطة Tarama والمقبلات الأخرى مثل الميني برغر اللبناني Lebanese Mini Burgers وعرايس الغنم Lamb Arayess وكريم الفيتا الإسماعيلية Ismailia Creamy Feta، ومجموعة واسعة من خيارات السوشي والماكي الملفوفة ببراعة - من لفائف Rainbow Rolls إلى سمك السلمون المقرمش.

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