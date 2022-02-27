رميت داخل بئر مهجورة.. فاجعة رضيعة هزت مشاعر الأردنيين

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

تمكن عدد من المتنزهين في محافظة إربد، شمال الأردن، من إنقاذ طفلة حديثة الولادة جرى إلقاؤها داخل بئر قديمة في المنطقة.

وقال مسؤول أردني إنه تم العثور على طفلة عمرها حوالى شهر ونصف الشهر داخل بئر قديمة في إحدى مناطق لواء الطيبة غرب مدينة إربد.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، سمع أحد المواطنين أثناء تنزهه برفقة عائلته في بلدة مندح ، صوت بكاء، وعند توجهه إلى مصدر الصوت للتأكد من طبيعته، تبين أن هناك طفلة تركت داخل بئر مياه مهجورة عمقه 5 أمتار.

وعلى الفور، أبلغ المواطن الأردني الجهات الأمنية.

وهرعت فرق الدفاع المدني والأمن العام إلى المكان، حيث تمكنوا من إخراج الطفلة من داخل البئر.

وجرى إسعاف الطفلة ونقلها إلى المستشفى، حيث وصفت حالتها بالجيدة.

وفي وقت لاحق، ردمت كوادر البلدية البئر بالأتربة، وقالت السلطات الأمنية إنها فتحت تحقيقا في الحادثة.

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