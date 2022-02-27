فنان تركي يتعاطف مع فتاة أوكرانية بطريقته فماذا قال لها!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعرب الممثل التركي ​كرم بورسين​ عن تعاطفه مع فتاة أوكرانية كانت قد شاركت المتابعين منشورا توضح فيه حالتها في ظل الأحداث التي يشهدها بلدها.

وكتبت الفتاة: “لا أعلم ما سيحدث في الدقائق القادمة، بمكن أن يكون هذا آخر يوم لي، ولكنني أريد أن أشكر ( الفنانين) هاندا أرتشيل وكرم بورسين على تواجدهما في حياتي، شكراً لكم إلتقيت بأشخاص رائعين هنا. ربما لن تقرأوا هذا المنشور، ولكن إهتموا بنفسكم وكونوا سعيدين”.

ليردّ عليها كرم، وقد بدا عليه التأثر قائلاً: “صلواتي من أجلك أليس، إبقي بأمان”.

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