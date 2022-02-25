القاهرة..نقل 5000 أسرة من أهالي 3 أحياء استعدادا لهدمها بالكامل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تبدأ محافظة القاهرة، الأسبوع المقبل عملية نقل 5000 أسرة من أهالي «الجيارة- السكر واللمون- حوش الغجر» إلى حي «أرض الخيالة» الجديد استعدادًا لهدم المنطقة بالكامل واستكمال مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون وبناء وحدات سكنية جديدة وأسواق ومبانٍ تجارية وحدائق على طراز يليق بمكانة مصر القديمة.

ويتضمن حي «أرض الخيالة» الجديد مسجدا وكنيسة ونقطة إسعاف ونقطة شرطة ونقطة إطفاء ومكتب بريد ومركز شباب وحديقة عامة، ويطل الحي على بحيرة الفسطاط الجاري تطويرها لتكون مزارا سياحيا على غرار بحيرة عين الصيرة. بحسب «القاهرة 24».

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعادة إحياء القاهرة التاريخية، واستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة وسرعة الانتهاء من أعمال إزالات المناطق غير الآمنة ونقل قاطنيها لوحدات جديدة حضارية تتوافر بها جميع الخدمات والتي تم حصرها في إطار جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة وتفعيل دورها التاريخي والثقافي والسياحي.

وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة أن الخطة تأتي في إطار خطة الدولة لإزالة العشوائيات وتطويرها وجعلها منطقة جذب سياحي من الطراز الأول، نظرا لوجود العديد من المواقع الأثرية بها مثل (متحف الحضارات وبحيرة عين الحياة ومجمع الأديان)، إلى جانب أعمال التطوير، بإنشاء حدائق الفسطاط المخطط لإقامتها على مساحة 500 فدان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news