الأمم المتحدة تحذر: العالم ليس مستعداً للحرائق الضخمة

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

حذّرت الأمم المتحدة، أمس، من أن عدد حرائق الغابات الكبيرة في كل أنحاء العالم سيرتفع بشكل حاد في العقود المقبلة، بسبب الاحترار المناخي، والحكومات ليست مستعدة للخراب والخسائر البشرية التي ستنتج عنها.

وأظهر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه حتى أكثر الجهود طموحاً للحد من انبعاثات غازات الدفيئة لن تحول دون زيادة تواتر الحرائق القصوى.

وأضاف أنه «بحلول نهاية القرن، من المرجح أن يزداد احتمال اندلاع حرائق غابات مشابهة لتلك التي اندلعت في أستراليا (2019-2020) أو في القطب الشمالي عام 2020، بنسب تراوح بين 9 و14% بحلول عام 2030، وبين 20 و33% بحلول عام 2050، وبين 31 و52% بحلول عام 2100».

وتسبب حرائق الغابات الكبيرة، التي قد تبقى مشتعلة أياماً أو أسابيع، مشكلات في الجهاز التنفسي والقلب، لاسيما لدى المسنين والصغار.

وأظهرت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة «ذي لانست» العلمية، أن التعرّض لدخان حرائق الغابات يؤدي في المتوسط إلى أكثر من 30 ألف وفاة سنوياً.

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