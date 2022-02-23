بلا حجر أو فحص.. أوروبا تفتح أبوابها للسياح بدءا هذا التاريخ

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وافق الاتحاد الأوروبي «منطقة تأشيرة الشينقن» المكون من 27 دولة، على إلغاء جميع متطلبات الاختبار والحجر الصحي للسياح والزوار والطلاب الذين تلقوا التطعيم ضد كورونا بجرعتين أو أكثر، ومن المقرر أن يستفيد الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس من هذه الإجراءات الجديدة.

وتهدف هذه الخطوة في إنعاش اقتصاد دول الاتحاد وإنعاش قطاع السياحة الذي تضرر بشكل كبير وشهد تقلبات كثيرة منذ تفشي الوباء، وينطبق القرار على جميع اللقاحات المصرح بها من قبل الاتحاد الأوروبي أو المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، ويبدأ سريان القرار حسب توقعات الخبراء والمراقبين في بداية مايو 2022 المقبل؛ حسب «يورو نيوز».

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