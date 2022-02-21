تعرَّف على ثروة وائل كفوري .. ومن هي أعلى المطربات العربيات أجراً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت لائحة موقع "عالم البيزنس" أن ثروة الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ تبلغ اكثر من 16 مليون دولار ووصل كفوري الى هذا الرقم بعد مسيرة طويلة حافلة بالاعمال الدرامية الا انه كان يمكنه رفعه أكثر لو حل ضيفاً في مقابلات مدفوعة أكثر خصوصا انه قليل الظهور اضافة الى انه لا يحب كثيرا ان يكون وجها للاعلانات ومردود معظمه من اغنياته وحفلاته اضافة الى مشاركته في برامج المواهب كعضو في لجنة التحكيم.

وكان الموقع نفسه قد كشف ان الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تعد من أعلى الفنانات أجراً في العالم العربي.

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