رامز جلال يبدأ تصوير أول حلقات مقالبه لرمضان المقبل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

مع اقترام الموسم الرمضاني لعام 2022. يواصل الفنان رامز جلال تصوير برنامجه، الذي يعد من أكثر البرامج المذاعة سنوياً إثارة للجدل.

ووصل الفنان رامز جلال للمملكة العربية السعودية منذ ما يقرب من أسبوع، ليجري العديد من البروفات وتصوير أولى حلقات برنامج المقالب الجديد المقرر المشاركة به في رمضان 2022، مع ضحية من ضحاياه الثلاثين المقرر وقوعهم في الفخ.

ومع تصوير البرنامج الجديد روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودي، لتجربة جديدة بدأت امس وتستمر لمدة أسبوع، في بوليفارد رياضي سيتي، وهي عبارة عن محاكاة مقالب رامز جلال السابقة، والمشاركة في مغامرة جديدة ومختلفة من المغامرات المثيرة والمضحكة.

الجدير بالذكر أن الفنان المصري حصد مؤخرًا جائزة البرنامج الأكثر مشاهدة في حفل توزيع جوائزjoy awards، والذي ينظمه موسم الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدم تركي آل الشيخ، الجائزة لرامز جلال وسط تشجيع كبير من الحضور، وقال له: “ما دام برنامجك حصل على أعلى نسب مشاهدة إذن هو ناجح".

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