مشاهد غير مناسبة لضعاف القلوب.. نجاة مغامر كان يسبح تحت الجليد فانغلق عليه ! فيديو !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نجا مغامر في سلوفاكيا من الموت، بعدما وجد نفسه عالقا تحت الجليد في مياه بالغة البرودة.

وأظهر فيديو بوريس أورافيك البالغ من العمر 31 عاما وهو يسبح تحت الجليد بمنطقة فيسوكي تاتري في جبال تاترا العالية.

وبينما يحاول أورافيك الخروج من المياه الباردة، وجد نفسه محاصرا تحت الجليد وغير قادر على إيجاد ثغرة نحو السطح، رغم إرشاد زملائه له.

وحاول زملاء أورافيك تحطيم الجليد لإخراجه، في الوقت الذي بدا فيه المغامر غير قادر على اتباع توجيهات رفاقه نحو منطقة الخروج.

وبعد عدد من المحاولات، تمكّن أورافيك من الخروج من المياه الباردة، وبدا في صحة جيدة.

وحسب "سكاي نيوز عربية" نشر أورافيك فيديو لتجربته الخطيرة مرفقا بتحذير بعدم محاولة القيام بمثل هذا الأمر لأنه يحتاج إلى تدريب وخبرة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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