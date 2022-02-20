ما هي الست أكلات التي حملتها فنانة مصرية معها لـ #محمد صلاح في لندن ؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تزامنا مع إنجازاته الكروية المتلاحقة، يطل الفرعون المصري محمد صلاح على محبيه في مصر، حيث تستضيفه الفنانة إسعاد يونس في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة" بفضائية "dmc".

وخلال الإعلان الترويجي للقاء، والذي نشرته الفنانة والإعلامية المصرية على حسابها على "إنستغرام"، كشفت إسعاد يونس أنها حملت 6 أكلات معها من مصر إلى إنجلترا من أجل عيون "الملك"، وعلقت بالقول: "إحنا ولا يهمنا أبو صلاح عندنا.. انتظروا لقاء خاصا جداً قريباً".

وكشفت إسعاد يونس أنها أحضرت معها الذرة واللب والترمس والبطاطا والأرز بلبن والفول السوداني. وقال صلاح إنه لم يأكل هذه المأكولات منذ سنوات. وعند سؤاله "بماذا تحب أن تبدأ؟" أجاب: "البطاطا".

وكان صلاح قد أطل مؤخرا على جماهيره من خلال حوار مطول مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وكان صلاح قد أخبر عمرو أديب خلال اللقاء أنه يتبع نظاما غذائيا صارما لا يحيد عنه أبدا من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news