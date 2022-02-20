بعد 3 اشهر على طلاقها من #​مصطفى فهمي ماذا فعلت ​#فاتن موسى ؟​

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعد اكثر من ثلاثة اشهر على طلاقها وكل الجدل الذي رافق علاقتها بطليقها النجم المصري ​مصطفى فهمي​، قامت الاعلامية اللبنانية ​فاتن موسى​ بحذف جميع صورها الرومانسية التي كانت نشرتها مسبقاً على وسائل التواصل الاجتماعي، كما نشرت تعليق تعبر فيه عن خيبة املها وصدمتها لما مرت به.

وتفاعل المتابعون مع تدوينة فاتن موسى وحرصوا على مساندتها في ازمتها متمنين ان تعود لممارسة حياتها الطبيعية.

وكانت اكدت فاتن موسى في تدوينة سابقة انها لم تحصل من زوجها النجم المصري الشهير على اي من حقوقها الشرعية حتى الآن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news