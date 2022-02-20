الطيار وليد مراد يكشف تفاصيل هبوطه الآمن في مطار هيثرو

المصدر: القاهرة - متابعات

قال الكابتن طيار وليد مراد، قائد الطائرة بوينج 787 التابعة لشرطة مصر للطيران، والذي تمكن من الهبوط بمهارة في مطار هيثرو في ظل أجواء بالغة الصعوبة، إن تشغيل الطائرة بشكل آمن واحترافي هو أحد أهم مسؤوليات ومهام الطيار، خاصة خلال موجات الطقس السيئ والتقلبات الجوية، موضحاً أنه اتخذ قرار الهبوط بالطائرة عقب التواصل مع مراقبي الحركة الجوية وقسم التحكم بحركة المرور الجوية بمطار هيثرو بلندن، ومتابعة أدوات المراقبة وطاقم الرحلة المرافق.

وقال الطيار وليد مراد في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية: "بفضل الله أخذنا القرار الصحيح، وتم مراعاة سلامة جميع ركاب الرحلة وطاقم الضيافة وجميع أفراد الركب الطائر، وأنا فخور بعملي بشركة مصر للطيران، وهي شركة رائدة ذات تاريخ عريق وحافل بالإنجازات والبطولات".

وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا خلال جميع الرحلات لمنع الطائرة من الانزلاق المائي، أو الاضطرار للهبوط الاضطراري، خاصة خلال التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ، ونتدرب طول الوقت على التعامل مع حالات الطوارئ، للحفاظ على هدوء طاقم الكابينة وركاب الرحلة".

وتابع: "كنا نتوقع كفريق عمل الأجواء في مطار هيثرو بلندن قبل الإقلاع من مطار القاهرة الدولي، وكنت مهيأ تماما أنا وزملائي بكابينة الطائرة للتعامل مع هذا الموقف الذي نمر به كثيرا، ونجتازه بفضل الله أولا، ثم بفضل التدريب المستمر، والخبرة الطويلة في هذا المجال، ومن ثم فإن اجتياز هذا الموقف الصعب، هو نتاج ساعات طويلة من التدريب واجتياز الاختبارات، وخبرة سنوات طويلة من العمل والتحليق حول العالم".

وكانت وسائل إعلام عالمية قد أشادت بمهارة وكفاءة الطيار وليد مراد بعدما تمكن من الهبوط في مطار هيثرو رغم الرياح الشديدة التي أثارتها عاصفة يونيس، وذلك من أول مرة على عكس طائرات أخرى اضطرت للدوران عدة مرات كي تهبط بنجاح.

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