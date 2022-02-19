هل يطلب المصريون تماثيل لأهاليهم الموتى؟.. نحات شهير يجيب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هل يطلب الناس من النحاتين فى مصر تماثيل أو بورتريهات تجسد أهاليهم الموتى أو أحبابهم؟

سؤال قد يبدو غريبا بعض الشيء على الثقافة المصرية، التى يحرص أغلب شعبها على زيارة القبور فى المناسبات، لكن الإجابة عليه من نحات شهير، قد تبدو صادمة لدى البعض.

الفنان والنحات الدكتور أحمد عبد الفتاح، صانع تمثال نجيب محفوظ، وعلى هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب 2022، أجاب لـ "تليفزيون اليوم السابع"، على هذا السؤال، وحول إذا ما سبق وتلقى عروضا أو طلبات لصناعة تمثايل أو بورتريهات من هذه النوعية. فكشف أنه أحيانا ما يطلب منه بالفعل صناعة تمثال أو بورتريه لأحد الأشخاص المتوفين، أو حتى وإن كان على قيد الحياة، خاصة أن هذا الفن يعد من الفنون القديمة، فدائما ما يطلب منه بورتريه لرأس الشخص المتوفى، وعادة ما تكون هذه التماثيل أو البورتريهات غالية الثمن، وتستغرق أحيانا ثلاثة أشهر فى التنفيذ.

والدكتور أحمد عبد الفتاح، فنان تشكيلى، درس النحت، فى كلية الفنون الجميلة، وتخرج عام 2000، وبعدها عمل معيدا فى الكلية حتى عام 2010، وحاليا فهو نحات حر.

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