لأنه مصاب بالسرطان.. أستاذ جامعي بريطاني سرق طائرة لينتحر بطريقة غريبة !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سرق محاضر جامعي بريطاني بعلوم الكومبيوتر، طائرة صغيرة للتعلم على الطيران، أميركية الصنع، طراز Cessna 172 Skyhawk من 4 مقاعد، وأسقطها في حقل بأرياف مقاطعة Kent في الجنوب الشرقي البريطاني، لأنه علم من طبيبه أنه مصاب بسرطان المعدة، ولن يبقى حيا أكثر من 3 أشهر، لذلك اختصر الطريق وأنهى حياته بنفسه.

رحلة الدكتور Christopher Woollard البالغ 64 سنة، إلى الانتحار النادر، بدأت بقيادة سيارته إلى مطار Rochester في المقاطعة، حيث يتعلم منذ مارس 2019 على الطيران، وفقا لـ "العربية.نت" التي تابعت قصته من الإعلام المحلي، خصوصا صحيفة "التايمز" البريطانية، نقلا كما يبدو عن الرقيب Jay Barrett الضابط الذي كلفوه بإجراء تحقيق استغرق 5 أشهر لينتهي بأن تحطم الطائرة لم يكن نتيجة عطل فيها كما ظنوه، بل نتيجة انتحار أكيد.

والذي حدث، أن وولارد اتفق مع مدربه على حصة تدريب صباح 10 سبتمبر العام الماضي، فأعطاه المدرب مجموعة المفاتيح لإجراء "فحوصات ما قبل الرحلة" على الطائرة، كجزء طبيعي من التدريب، ففعل البروفيسور، ثم صعد إلى قمرة القيادة واتجه بالطائرة نحو المدرج، ومنه اتصل لاسلكيا بالعامل ذلك الوقت في برج المراقبة، وطلب التحدث إلى مدربه، وبينما كان ينتظر، غيّر رأيه فجأة وأقلع من دون سابق إنذار، وبعد التحليق أوقف راديو الاتصال ونظام تعقب الطائرة، ثم استفرد بنفسه وقتلها.

واكتشف المحقق بعدها أن وولارد أعطى لمدربه حق الوصول إلى حساباته المصرفية لدفع كلفة الأضرار التي لحقت بالطائرة، بعد أن تعمد إسقاطها في منطقة غير مأهولة، حيث شاهد حطامها مارّ بالحقل، ووجد أن وولارد كان لا يزال على قيد الحياة، فقدم له ما تيسّر من الإسعافات، إلا أن البروفيسور فارق الحياة بعد ساعتين من انتحاره.

وولارد، كان عضوا بمجلس استشاري تابع لتجمع عاملين بصناعة السينما، بدءا من مطوري الألعاب إلى منتجي الأفلام الطويلة، وأمضى سنوات عدة بالعمل في الولايات المتحدة كمهندس برمجيات رائد. كما كان ضمن فريق طوّر حاسوبا عملاقا، استخدموه في 1993 لمعالجة صور فيلم Jurassic Park من إخراج الأميركي ستيفن سبيلبرغ.

ونعت أمس الجمعة جمعيةInternational Moving Image Society المنتحر في بيان أصدرته وقالت إنها ستفتقده وتفتقد "مشورته وحكمته دائما" وفق تعبيرها.

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