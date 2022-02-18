"كانت عايزة مية بسكر".. شاهد عريس الإسماعيلية يصالح عروسته بعد فيديو الضرب

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

بعد اندلاع مشاجرة عنيفة بين عروسين ليلة زفافهما وإقدام العريس بالتعدي على عروسته بالضرب بمحافظة الإسماعيلية في مصر، وإصابة العروس وتحرير محضر في قسم الشرطة، كشف مقطع آخر عن تصالح العروسين والعودة لمنزل الزوجية.

وأظهر الفيديو الجديد العروس وهي تحضن زوجها في منزل الزوجية، بينما أكد أقارب العروسين بعدم وجود مشاكل، وبين الفيديو تناولهم للحمام مع العريس، وقال أحدهم:" العروسة أغمى عليها وكانت عاوزة مية بسكر بس".

وكانت حالة من الجدل الواسع شهدتها مدينة الإسماعيلية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر عريسًا يرتدي بدلة سوداء يعتدي على عروسته بالفستان الأبيض أثناء خروجها من محل التجميل، وتدخل أقارب العروسين لتنتهي بإصابة العروس وسقوطها على الأرض، وتناثرت بقع الدماء على فستان الزفاف، وبعد شد وجذب انسحبت العروس من المشهد مرددة "حسبي الله ونعم الوكيل".

وتبين أن العروسين يرتبطان بقصة حب منذ 13 عامًا وهما أبناء عم وحدث سوء تفاهم خلال حفل الزفاف أدى لنشوب المشاجرة، بحسب القاهرة 24.

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