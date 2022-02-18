عمر كمال عن هاني شاكر: "ميكونش زعل علشان ما قلتلوش أستاذ؟" !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم



لا تزال قضية إيقاف مطرب المهرجانات، عمر كمال، عن الغناء بقرار من نقابة المهن الموسيقية مستمرة.

فقد علّق الأخير على القرار متعجبا بعد أن وجهت إليه النقابة اتهاماً بـ"إهانة الرموز الوطنية"، قائلاً باللهجة المصرية: "عايز أعرف مين هي الرموز الوطنية اللي أهنتها؟"، موجهاً رسالة اعتذار للفنان هاني شاكر.

وأضاف في مداخلة إعلامية أن بعض القنوات نشرت أخبارا مزيفة حول حفلاته في الولايات المتحدة، ما اضطره للخروج والدفاع عن نفسه في فيديو.

كما أوضح أن الأزمة بدأت من انتشار مقطع كلامه خلال بث مباشر في فيسبوك، يرد فيه على من قال له: "هاني شاكر هيمرجحك". فرد كمال: لأ. ده يمرجح اللي زيك، عشان أنا ماشي صح".

وتابع: "فوجئت بقرار الإيقاف ومش عارف ليه، أرسلت للأستاذ هاني شاكر اعتذارا، من الممكن أن يكون غضب كوني لم أذكر كلمة أستاذ قبل اسمه، لكن لم أتلق ردا من أي شخص".

وتساءل: "أنا اتوقفت ليه؟ أنا ملتزم بقرار النقابة وأعمل بفرقة، سأتوجه إلى النقابة فور عودتي لمصر".

وحول حذف الفيديو الذي تضمن الحديث عن الفنان هاني شاكر أكد كمال أنه يحذف فيديوهات البث المباشر باستمرار بعد الانتهاء من عرض وجهة نظره فيها.

إلى ذلك وحسب "العربية.نت" ختم كمال بتوجيه رسالة إلى الفنان هاني شاكر، قائلًا: "لم أسئ لحضرتك، وأرسلت لك فيديوهات القناة المسيئة لك، عدم ذكري كلمة أستاذ قبل اسمك لا يقلل من قدرك، وجاء خلال ردي على تعليق أحد المتابعين".

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