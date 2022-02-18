مصر: اتهام خبيرة تجميل بتحريف الآيات القرآنية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثارت خبيرة تجميل تدعى، إيمي تاتو، جدلا واسعا في مصر، بعدما تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها وهي تقول: "اليد الساندة عند الله أفضل من اليد الساجدة".

وبعدما تعرضت إيمي تاتو، خلال الفترة الماضية، لانتقادات واسعة بعد قولها هذا، إلا أنها دافعت عن نفسها، مؤكدة أنها لم تقصد تحريف الآيات القرآنية الكريمة أو الأحاديث كما اتهمت، خاصة أن الواقعة كانت خلال مساعدتها لسيدة مريضة لا يمكنها فك ضفائر خصلات شعرها.

من جانبها، وحسب موقع "روسيا اليوم" عبرت الفنانة المصرية، بسنت شوقي، بسخرية عن رغبتها في تجسيد شخصية "إيمي تاتو" وذلك عبر حسابها على Facebook.

وبررت بسنت شوقي اختيارها لشخصية "إيمي تاتو" بأنها شخصية مميزة وتتمتع بكاريزما، مضيفة " كاريزما ليفل الوحش".

وخلال بث مباشر على صفحتها في فيسبوك، عبرت إيمي تاتو عن سعادتها بتجسيد شخصيتها من قبل الفنانة بسنت شوقي وقالت "شرف عظيم ليا ويسعدني وفخر وأنا مش زعلانة خالص، بالعكس".

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